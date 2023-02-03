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НБА

Сегодня, 07:08

«Даллас» обыграл «Нью-Орлеан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:106. «Пеликанс» потерпели десятое поражение подряд.

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

«Даллас» с результатом 28-25 идет на 5-й строчке в Западной конференции НБА. «Нью-Орлеан» располагается на 10-й строчке — 26-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 111:106 (40:22, 30:21, 25:33, 16:30)

Д: Дончич (31), Динуидди (21), Грин (15), Финни-Смит (13).

Н: Ингрэм (26), Макколлум (19), Валанчюнас (16 + 13 подборов).

БК Даллас Маверикс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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