«Даллас» обыграл «Нью-Орлеан»

«Даллас» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:106. «Пеликанс» потерпели десятое поражение подряд.

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

«Даллас» с результатом 28-25 идет на 5-й строчке в Западной конференции НБА. «Нью-Орлеан» располагается на 10-й строчке — 26-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 111:106 (40:22, 30:21, 25:33, 16:30)

Д: Дончич (31), Динуидди (21), Грин (15), Финни-Смит (13).

Н: Ингрэм (26), Макколлум (19), Валанчюнас (16 + 13 подборов).