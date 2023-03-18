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Сегодня, 05:09

«Кливленд» обыграл «Вашингтон», «Атланта» победила «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» на своем паркете переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:94. Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.

В другой встрече «Атланта» победила «Голден Стэйт» — 127:119. «Уорриорз» потерпели второе поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Вашингтон» — 117:94 (31:24, 30:20, 23:30, 33:20)

К: Гарлэнд (24), Митчелл (20), Э. Мобли (20), Леверт (15).

В: Бил (22), Порзингис (20), Кисперт (12).

«Атланта» — «Голден Стэйт» — 127:119 (39:31, 32:35, 33:30, 23:23)

А: Янг (25 + 12 передач), Коллинз (22), Оконгву (19).

Г: Карри (31), Луни (18), Дивинченцо (18), Томпсон (15 + 11 подборов).

БК Атланта Хокс
БК Вашингтон Уизардс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Кливленд Кавальерс
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