«Чикаго» обыграл «Миннесоту». Дерозан оформил дабл-дабл с 49 очками

«Чикаго» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:131 ОТ. Форвард «Буллз» Демар Дерозан оформил дабл-дабл — 49 очков и 15 подборов.

В других встречах «Хьюстон» переиграл «Нью-Орлеан» (114:112), «Сан-Антонио» потерпел поражение от «Мемфиса» (120:126 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Миннесота» — 139:131 OT (28:32, 26:27, 26:31, 33:23, 10:10, 16:8)

Ч: Дерозан (49 + 15 подборов), Лавин (39), Вучевич (21 + 11 подборов).

М: Конли (28), Макдэниэлс (25), Гобер (21 + 19 подборов).

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 114:112 (31:26, 18:28, 31:36, 34:22)

Х: Грин (25), Портер (20), Шенгюн (17 + 11 подборов), Мартин (14).

Н: Ингрэм (31), Валанчюнас (22 + 17 подборов), Макколлум (14).

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 120:126 OT (35:26, 34:20, 24:35, 16:28, 11:17)

С: Васселл (25), Коллинз (24), К. Джонсон (21), Брэнэм (18).

М: Джарен Джексон (28), Бэйн (21), Джонс (20 + 10 подборов + 10 передач), Брукс (16).