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Сегодня, 09:06

«Даллас» в овертайме обыграл «Лейкерс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Даллас» в овертайме обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:115.

В составе «Маверикс» самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич — 35 очков. У «Лос-Анджелеса» больше всех набрал Расселл Уэстбрук (28 очков).

В другом матче «Кливленд» обыграл «Портленд» со счетом 119:113. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард — 50 очков.

«Даллас» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Портленд» находится на 11-й строчке, «Лейкерс» — на 13-й. «Кливленд» на «Востоке» идет на четвертом месте.

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«ЛА Лейкерс» — «Даллас» — 115:119 ОТ (22:36, 26:23, 28:23, 25:19, 14:18)
13 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

«Портленд» — «Кливленд» — 113:119 (32:27, 26:24, 33:36, 22:32)
13 января. Портленд. «Moda Center».

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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