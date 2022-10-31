26 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Денвер»

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Денвер» со счетом 122:110.

Самым результативным на паркете стал форвард из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 26 очков.

После этого матча «Лейкерс» одержали первую победу в сезоне, «Денвер» с 4 победами занимает восьмое место в Западной конференции.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 121:110 (26:31, 29:20, 38:34, 28:25)

«Финикс» — «Хьюстон» — 124:109 (29:24, 36:32, 25:30, 34:23)

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 121:108 (35:30, 27:29, 22:34, 37:15)

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 107:98 (26:23, 31:24, 28:23, 22:28)

«Даллас» — «Орландо» — 114:105 (29:34, 31:26, 28:23, 26:22)

31 октября