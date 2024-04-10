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«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт». Леброн оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
10 апреля. «ЛА Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 120:134.
Фото USA Today Sports
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«Лейкерс» на своем паркете проиграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:134. «Уорриорз» одержали вторую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал форвард проигравшей команды Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл: 33 очка и 11 передач.

В других встречах «Клипперс» выиграли у «Финикс» (105:92) благодаря трипл-даблу Расселла Уэстбрука, «Нью-Орлеан» обыграл «Портленд» (110:100).

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 100:110 (27:28, 28:24, 23:35, 22:23)

П: Эйтон (30 + 13 подборов), Хендерсон (19 + 15 передач), Мюррэй (14).

Н: Мерфи (31), Макколлум (29), Уильямсон (22).

«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 92:105 (10:37, 23:29, 35:18, 24:21)

Ф: Дюрэнт (21), Бил (19), Букер (12), Гордон (11), О'Нил (10 + 11 подборов).

К: Джордж (23), Мэнн (17 + 10 подборов), Зубац (17 + 13 подборов), Уэстбрук (16 + 15 подборов + 15 передач).

«ЛА Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 120:134 (29:38, 31:33, 29:35, 31:28)

Л: Джеймс (33 + 11 передач), Ривз (22), Хатимура (20 + 11 подборов), Расселл (14).

Г: Томпсон (27), Карри (23), Уиггинс (17), Др. Грин (15 + 10 передач),.

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Финикс Санс
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