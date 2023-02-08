Леброн Джеймс побил рекорд НБА по набранным очкам за карьеру

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на первое место по набранным очкам за карьеру.

38-летний американец в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахома-Сити» набрал 36 очков и теперь на его счету 38 388 очков. Он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, который за свою карьеру набрал 38 387 очков.

Последние очки в регулярном чемпионате НБА Абдул-Джаббар набрал 24 апреля 1989 года, когда Леброну было только 4,5 года.

Свои первые очки в НБА Джеймс набрал 30 октября 2003 года. Таким образом, ему потребовалось 19,5 лет, чтобы побить рекорд.