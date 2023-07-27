Леброн Джеймс поблагодарил болельщиков за поддержку сына, который пережил остановку сердца

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поблагодарил всех за поддержку его сына.

«Я хочу поблагодарить бесчисленное множество людей, посылающих моей семье любовь и молитвы. Мы чувствуем это и очень благодарны. Наша семья вместе, в безопасности и здравии, и мы чувствуем вашу любовь. Нам будет что сказать, когда мы будем готовы, но я хотел сказать всем, как много ваша поддержка значила для всех нас!» — написал Джеймс в соцсетях.

25 июля стало известно, что у Бронни Джеймса во время тренировки произошла остановка сердца. Медики оказали ему первую помощь и перевезли в больницу.