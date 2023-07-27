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Сегодня, 19:25

Леброн Джеймс поблагодарил болельщиков за поддержку сына, который пережил остановку сердца

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поблагодарил всех за поддержку его сына.

«Я хочу поблагодарить бесчисленное множество людей, посылающих моей семье любовь и молитвы. Мы чувствуем это и очень благодарны. Наша семья вместе, в безопасности и здравии, и мы чувствуем вашу любовь. Нам будет что сказать, когда мы будем готовы, но я хотел сказать всем, как много ваша поддержка значила для всех нас!» — написал Джеймс в соцсетях.

25 июля стало известно, что у Бронни Джеймса во время тренировки произошла остановка сердца. Медики оказали ему первую помощь и перевезли в больницу.

баскетбол
НБА
Леброн Джеймс
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