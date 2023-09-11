Леброн Джеймс, Стефен Карри и другие звезды НБА готовы сыграть за сборную США на Олимпиаде в Париже

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заинтересован в том, чтобы принять участие в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже, сообщает The Athletic.

По информации источника, 38-летний баскетболист обговорил возможную игру за сборную США на Олимпиаде с другими звездными игроками НБА: Стефеном Карри («Голден Стейт Уорриорз»), Кевином Дюрантом («Финикс Санс»), Джейсоном Тейтумом («Бостон Селтикс»), Энтони Дэвисом («Лос-Анджелес Лейкерс) и Дреймондом Грином («Голден Стейт Уорриорз»). Все они выразили готовность сыграть за сборную.

В последний раз Джеймс принимал участие в Олимпийских играх в 2012 году. Тогда он завоевал золотые медали со сборной США. До этого брал золото с национальной командой в 2008-м и завоевал бронзу на Олимпиаде-2004.

Ранее сборная США не смогла завоевать медали на чемпионате мира-2023. В матче за третье место американцы уступили Канаде — 118:127 ОТ.