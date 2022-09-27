Леброн Джеймс включил себя в топ-5 игроков «Лейкерс» в истории

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс составил символическую пятерку лучших игроков клуба за все время.

«Я ставлю Мэджика на позицию разыгрывающего, Джерри Уэста — атакующего защитника. Коби будет на тройке, я — на четверке, а Шак — на пятерке», — заявил Джеймс Fadeaway World.

Отметим, что Леброн Джеймс не включил в топ-5 легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара.

«Не могу ничего сказать об этом, но Шак доминирует. Нам нужен большой, потому что я играю на четверке. Энтони Дэвис уже входит в Топ-5? Хорошо, внесите Эй Ди, уберите меня», — добавил Джеймс.