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27 сентября, 18:36

Леброн Джеймс включил себя в топ-5 игроков «Лейкерс» в истории

Иван Шитик
Корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото Getty Images

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс составил символическую пятерку лучших игроков клуба за все время.

«Я ставлю Мэджика на позицию разыгрывающего, Джерри Уэста — атакующего защитника. Коби будет на тройке, я — на четверке, а Шак — на пятерке», — заявил Джеймс Fadeaway World.

Отметим, что Леброн Джеймс не включил в топ-5 легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара.

«Не могу ничего сказать об этом, но Шак доминирует. Нам нужен большой, потому что я играю на четверке. Энтони Дэвис уже входит в Топ-5? Хорошо, внесите Эй Ди, уберите меня», — добавил Джеймс.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Карим Абдул-Джаббар
Коби Брайант
Леброн Джеймс
Шакил О`Нил
Энтони Дэвис
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