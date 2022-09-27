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27 сентября, 16:04

Защитник «Клипперс» Леонард вернулся в расположение команды и поделился дальнейшими планами

Алина Савинова

Защитник «Клипперс» Кавай Леонард приступил к тренировкам в составе команды и рассказал о своих планах на этот сезон.

«Я определенно стал намного сильнее. Я буду участвовать в тренировочном лагере и наблюдать, в каком направлении движется мой прогресс. Я буду продолжать двигаться дальше. Но прямо сейчас я чувствую себя хорошо, и план состоит в том, чтобы потренироваться в лагере и поиграть», — приводит Eurohoops слова 31-летнего американца.

Напомним, что защитник пропустил прошлый сезон из-за травмы передней крестообразной связки правого колена. 23 сентября президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк сообщил, что Леонард допущен к полноценным тренировкам.

Источник: https://www.sportingnews.com/hk/nba/news/kawhi-leonard-return-clippers-western-conference-wildcard/ctaoy5itnvjglcruakvutjpf#:~:text=Леонард%20был%20отстранен%20от%20участия,после%20перелома%20кости%20пальца%20ноги
Кавай Леонард
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