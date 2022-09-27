Защитник «Клипперс» Леонард вернулся в расположение команды и поделился дальнейшими планами

Защитник «Клипперс» Кавай Леонард приступил к тренировкам в составе команды и рассказал о своих планах на этот сезон.



«Я определенно стал намного сильнее. Я буду участвовать в тренировочном лагере и наблюдать, в каком направлении движется мой прогресс. Я буду продолжать двигаться дальше. Но прямо сейчас я чувствую себя хорошо, и план состоит в том, чтобы потренироваться в лагере и поиграть», — приводит Eurohoops слова 31-летнего американца.



Напомним, что защитник пропустил прошлый сезон из-за травмы передней крестообразной связки правого колена. 23 сентября президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк сообщил, что Леонард допущен к полноценным тренировкам.