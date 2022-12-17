«Лейкерс» обыграли «Денвер», Леброн набрал 30 очков, у Уэстбрука — трипл-дабл

«Лейкерс» дома обыграли «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:108.

В составе «Лос-Анджелеса» самым результативным игроком стал Леброн Джеймс — 30 очков. Рассел Уэстбрук записал на свой счет трипл-дабл (15+11+12), который стал для него 196-м в карьере.

«Лейкерс» одержали 12 побед в 28 матчах и занимают 12-е место на Западе. «Денвер» — 3-й на Западе с 17 победами в 28 матчах.

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«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 126:108 (33:32, 31:33, 29:23, 33:20)

17 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».