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НБА

27 октября, 07:50

«Лейкерс» обыграли «Финикс» и одержали первую победу в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
27 октября. «Лейкерс» — «Финикс» — 100:95.
Фото USA Today Sports
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«Лейкерс» переиграли «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:95. Для команды из Лос-Анджелеса это первая победа в сезоне.

Форвард «Санс» Кевин Дюрант стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 39 очков и 11 подборов.

«Финикс» и «Лейкерс» идут на 7-й и 8-й строчке Западной конференции соответственно. У обеих команд одна победа и одно поражение в этом сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Финикс» — 100:95 (18:30, 30:22, 24:32, 28:11)

Л: Дэвис (30 + 13 подборов), Джеймс (21), Расселл (14), Ривз (10).

Ф: Дюрант (39 + 11 подборов), Гордон (15), Гудвин (14), Окоги (10).

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
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