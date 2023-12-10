«Лейкерс» победили «Индиану» в финале Внутрисезонного турнира НБА

«Лейкерс» обыграли «Индиану» в финале Внутрисезонного турнира НБА — 123:109. Матч проходил в Лас-Вегасе (США).

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис — 41 очко.

«Лейкерс» победили в первом в истории розыгрыше Внутрисезонного турнира НБА, который проходил по ходу регулярного чемпионата — с 3 ноября по 10 декабря. Каждый из игроков команды-победителя получит денежный приз в размере 500 тысяч долларов. Игроки команды-финалиста получат по 200 тысяч долларов.

«Лейкерс» в этом сезоне занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции — 14 побед в 23 матчах. «Индиана» — на 5-й строчке таблицы «Востока». «Пэйсерс» одержали 12 побед после 20 матчей.