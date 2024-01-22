34 очка Расселла помогли «Лейкерс» обыграть «Портленд»

Сегодня, 08:30
«Лейкерс» обыграли «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:110.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Д'Анджело Расселл — 34 очка. У гостей 23 очка набрал Малкольм Брогдон.
«Лейкерс» занимают девятое место в Западной конференции, «Портленд» — 14-й.
НБА. Регулярный чемпионат
«ЛА Лейкерс» — «Портленд» — 134:110 (36:31, 31:23, 36:33, 31:23)
22 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
«Финикс» — «Индиана» — 117:110 (33:25, 32:36, 26:22, 26:27)
22 января. Финикс. Footprint Center.