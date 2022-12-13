«Клипперс» обыграли «Бостон», Леонард набрал 25 очков

«Клипперс» дома обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:93.

Самыми результативными игроками у «Лос-Анджелеса» стали Пол Джордж (26 очков) и Кавай Леонард (25 очков).

В составе «Бостона» больше всех набрали Джейсон Тейтум (20 очков) и Джейлен Браун (21).

В другом матче «Портленд» обыграл «Миннесоту» благодаря 38 очкам Дэмиана Лилларда — 133:112. Разыгрывающий забросил 11 трехочковых из 17 попыток.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Миннесота» — 133:112 (33:27, 37:32, 36:25, 27:28)

13 декабря. Портленд. «Moda Center».

«ЛА Клипперс» — «Бостон» — 113:93 (29:25, 27:22, 32:25, 25:21)

13 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».