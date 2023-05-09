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Сегодня, 05:05

«Майами» обыграл «Никс» и в шаге от выхода полуфинал плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Майами» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Никс» со счетом 109:101.

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Нью-Йорка Джален Брансон, набравший 32 очка и сделавший 11 передач. У защитника «Хит» Джимии Батлера 27 очков и 10 передач.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Майами». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 2.30 мск.

НБА. Плей-офф. 1/4 финала. Четвертый матч

«Майами» — «Нью-Йорк» — 109:101 (31:30, 25:18, 34:33, 19:20)

9 мая. Майами. «FTX Arena»

Счет в серии: 3-1

БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
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