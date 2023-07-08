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Сегодня, 18:40

Майк Конли в рекордный 4-й раз получил награду за спортивное поведение

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли получил награду Sportsmanship Award имени Джо Дюмарса по итогам сезона-2022/23 НБА.

Награда вручается за поведение, которое олицетворяет собой спортивные идеалы на площадке и за ее пределами.

35-летний американец в рекордный четвертый раз стал лауреатом премии. Он выигрывал награду в 2014, 2016 и 2019 годах.

В прошлом сезоне он выступал за «Юту» в первой половине сезона и за «Миннесоту» — во второй. В общем Конли провел 67 игр, в среднем набирая 11,9 очка и 6,7 передачи.

баскетбол
НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
Майк Конли
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