Майк Конли в рекордный 4-й раз получил награду за спортивное поведение

Разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли получил награду Sportsmanship Award имени Джо Дюмарса по итогам сезона-2022/23 НБА.

Награда вручается за поведение, которое олицетворяет собой спортивные идеалы на площадке и за ее пределами.

35-летний американец в рекордный четвертый раз стал лауреатом премии. Он выигрывал награду в 2014, 2016 и 2019 годах.

В прошлом сезоне он выступал за «Юту» в первой половине сезона и за «Миннесоту» — во второй. В общем Конли провел 67 игр, в среднем набирая 11,9 очка и 6,7 передачи.