«Лейкерс» переиграли «Мемфис». Леброн оформил трипл-дабл

«Мемфис» на своем паркете проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:136. Форвард гостей Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 23 очка, 14 подборов и 12 передач.

В других встречах «Хьюстон» в овертайме выиграл у «Оклахомы» (132:126 ОТ), «Чикаго» переиграл «Индиану» (125:99), «Миннесота» обыграла «Детройт» (106:91).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Лейкерс» — 124:136 (36:37, 25:32, 31:33, 32:34)

М: Бэйн (26 + 16 передач), Ларэвиа (25), Джарен Джексон (17).

Л: Хатимура (32 + 10 подборов), Расселл (23), Джеймс (23 + 14 подборов + 12 передач), Принс (15).

«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 126:132 OT (17:28, 33:21, 35:31, 27:32, 14:20)

О: Гидди (31), Джейлен Уильямс (23 + 10 передач), Джо (17).

Х: Грин (37), Томпсон (25 + 15 подборов), Брукс (20), Смит (16).

«Чикаго» — «Индиана» — 125:99 (27:23, 37:20, 23:31, 38:25)

Ч: Дерозан (27), Вучевич (22 + 12 подборов), Уайт (18), Досунму (17) Драммонд (14 + 11 подборов).

И: Нембард (18), Сиакам (14), Халибертон (13), Тернер (12), Макконнелл (12).

"Миннесота" - «Детройт» — 106:91 (30:25, 17:20, 31:21, 28:25)

М: Рид (21 + 10 подборов), Макдэниэлс (20), Андерсон (14), Гобер (11 + 14 подборов).

Д: Каннингем (32), Флинн (14), Уайзмен (11), Дюрен (11 + 11 подборов).