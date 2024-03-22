«Милуоки» выиграл у «Бруклина». Лиллард оформил дабл-дабл

22 марта, 05:45
«Милуоки» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:108. «Нетс» потерпели пятое поражение подряд.
В другой встрече «Хьюстон» одержал победу над «Чикаго» (127:117) и продлил победную серию до 7 матчей.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Бруклин» — 115:108 (26:19, 34:25, 21:25, 34:39)
М: Лиллард (30 + 12 передач), Я. Адетокунбо (21), Б. Лопес (17), Бизли (16).
Б: Бриджес (24), Клэкстон (22), Томас (21), К. Джонсон (17).
«Хьюстон» — «Чикаго» — 127:117 (42:28, 26:33, 37:33, 22:23)
Х: Грин (26), Брукс (23), (17 + 12 подборов), А. Холидэй (15), Томпсон (15).
Ч: Досунму (35), Дерозан (16), Вучевич (16 + 14 подборов).