«Милуоки» выиграл у «Бруклина». Лиллард оформил дабл-дабл

«Милуоки» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:108. «Нетс» потерпели пятое поражение подряд.

В другой встрече «Хьюстон» одержал победу над «Чикаго» (127:117) и продлил победную серию до 7 матчей.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Бруклин» — 115:108 (26:19, 34:25, 21:25, 34:39)

М: Лиллард (30 + 12 передач), Я. Адетокунбо (21), Б. Лопес (17), Бизли (16).

Б: Бриджес (24), Клэкстон (22), Томас (21), К. Джонсон (17).

«Хьюстон» — «Чикаго» — 127:117 (42:28, 26:33, 37:33, 22:23)

Х: Грин (26), Брукс (23), (17 + 12 подборов), А. Холидэй (15), Томпсон (15).

Ч: Досунму (35), Дерозан (16), Вучевич (16 + 14 подборов).