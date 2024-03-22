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22 марта, 06:18

«Денвер» переиграл «Нью-Йорк». Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» на своем паркете переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:100. Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 30 очков, 14 подборов и 11 передач.

В другой встрече «Даллас» выиграл у «Юты» (113:97). Для «Джаз» это поражение стало четвертым подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Юта» — 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)

Д: Дончич (34), Гэффорд (24), Ирвинг (16), Д. Джонс (12).

Ю: Маркканен (21), Секстон (20), Джордж (18), Кесслер (14).

«Денвер» — «Нью-Йорк» — 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)

Д: Портер (31), Йокич (30 + 14 подборов + 11 передач), Дж. Мюррэй (23).

Н: Брансон (26), Хартенштайн (20), Беркс (18), Макбрайд (11), Дивинченцо (11).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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