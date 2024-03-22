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НБА

22 марта, 04:29

«Вашингтон» обыграл «Сакраменто» и прервал серию поражений

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:102. «Уизардс» прервали свою пятиматчевую серию поражений.

В другой встрече «Орландо» выиграл у «Нью-Орлеан» — 121:106. «Мэджик» одержали пятую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сакраменто» — 109:102 (35:27, 21:27, 28:22, 25:26)

В: Кузма (31), Авдия (17), Кисперт (15), Пул (14).

С: Фокс (25), Монк (20), Мюррэй (16), Сабонис (14 + 14 подборов).

«Орландо» — «Нью-Орлеан» — 121:106 (23:28, 34:20, 38:27, 26:31)

О: Саггс (22), Банкеро (20 + 10 подборов + 11 передач), Ф. Вагнер (18), М. Вагнер (14).

Н: Мерфи (21), Уильямсон (20), Макколлум (18), Ингрэм (14), Джонс (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Орландо Мэджик
БК Сакраменто Кингз
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