«Чикаго» уступил «Милуоки», несмотря на 41 очко Дерозана

«Милуоки» обыграл «Чикаго» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 133:129 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Демар Дерозан, набравший 41 очко.

В параллельных матчах «Даллас» победил «Мемфис» (120:113), «Сан-Антонио» уступил «Хьюстону» (82:93), «Оклахома» выиграла у «Юты» (134:120), а «Нью-Орлеан» оказался сильнее «Миннесоты» (121:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Чикаго» — 133:129 ОТ (37:32, 37:33, 17:24, 27:29, 15:11)

Мил: Адетокунбо (32 + 12 подборов), Бизли, Лопес (оба — 19)

Ч: Дерозан (41 + 11 передач), Уайт (33), П. Уильямс (15)

12 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Мемфис» — «Даллас» — 113:120 (24:29, 27:38, 28:29, 34:24)

Мем: Джексон (41), Бэйн (28), В. Уильямс (10)

Д: Дончич (35), Харди (19), Ливли (16 + 16 подборов)

12 декабря. Мемфис. «FedExForum».

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 121:107 (29:29, 30:23, 31:34, 31:21)

Н: Уильямсон (36), Макколлум (23), Ингрэм (20)

Мин: Таунс (17 + 12 подборов), Конли (17), Рид (оба — 17)

12 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Оклахома» — «Юта» — 134:120 (34:20, 32:32, 45:23, 23:45)

О: Гилджес-Александер (30), Холмгрен (16), Дж. Уильямс (15)

Ю: Фонтеккио (19), Джордж (13), Хортон-Такер (11)

12 декабря. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 93:82 (19:21, 32:26, 18:15, 24:20)

Х: Исон (18 + 14 подборов), Ванвлит (16), Шенгюн (15)

С: Вембаньяма (15 + 18 подборов), Васселл (14), Брэнхэм (13)

12 декабря. Хьюстон. «Toyota Center».