«Милуоки» обыграл «Денвер». Адетокунбо оформил дабл-дабл

Адетокунбо оформил дабл-дабл в победном матче «Милуоки» против «Денвера»

«Милуоки» переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:99. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл с 33 очками и 14 подборами.

В других встречах «Филадельфия» выиграла у «Бруклина» (137:133), «Оклахома» потерпела поражение от «Атланты» (132:137), «Миннесота» одержала победу над «Нью-Орлеаном» (111:102), «Хьсютоне» проиграл «Вашингтону» (103:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Бруклин» — 137:133 (41:41, 34:24, 32:33, 30:35)

Ф: Макси (27), Эмбиид (26 + 10 подборов), Харден (23), Мелтон (19).

Б: Карри (32), Ирвинг (30 + 10 передач), Клэкстон (25 + 11 подборов).

«Оклахома» — «Атланта» — 132:137 (43:39, 34:38, 27:32, 28:28)

О: Гилджес-Александер (36), Уильямс (24), Гидди (16).

А: Янг (33 + 11 передач), Мюррэй (21), Богданович (20), Коллинз (19 + 10 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 102:111 (34:26, 18:20, 21:39, 29:26)

Н: Макколлум (25), Валанчюнас (15 + 12 подборов), Ингрэм (13).

М: Эдвардс (37), Расселл (19), Гобер (17 + 12 подборов).

«Милуоки» — «Денвер» — 107:99 (26:27, 32:26, 23:20, 26:26)

М: Я. Адетокунбо (33 + 14 подборов), Холидэй (20), Коннотон (19 + 12 подборов).

Д: Гордон (26 + 14 подборов), Хайлэнд (15), Б. Браун (12).

«Хьюстон» — «Вашингтон» — 103:108 (30:25, 28:18, 23:28, 22:37)

Х: Шенгюн (21 + 11 подборов + 10 передач), Грин (19), Мартин (16 + 13 подборов).

В: Кузма (33), Бил (17), Нанн (12), Авдия (10 + 10 подборов).