«Лейкерс» проиграли «Миннесоте». Дэвис набрал 31 очко

«Миннесота» переиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:111. Команда из Лос-Анджелеса потерпела четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Энтони Дэвис, набравший 31 очко.

«Тимбервулвз» с результатом 21-6 лидируют в Западной конференции. «Лейкерс» идет на 10-й строчке — 15-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лейкерс» — 118:111 (36:32, 27:27, 24:24, 31:28)

М: Эдвардс (27), Таунс (21), Конли (16), Гобер (15 + 11 подборов), Макдэниэлс (14).

Л: Дэвис (31), Ривз (20), Хатимура (18), Расселл (17), Принс (14).