Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:36

«Лейкерс» проиграли «Миннесоте». Дэвис набрал 31 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Энтони Дэвис.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Миннесота» переиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:111. Команда из Лос-Анджелеса потерпела четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Энтони Дэвис, набравший 31 очко.

«Тимбервулвз» с результатом 21-6 лидируют в Западной конференции. «Лейкерс» идет на 10-й строчке — 15-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лейкерс» — 118:111 (36:32, 27:27, 24:24, 31:28)

М: Эдвардс (27), Таунс (21), Конли (16), Гобер (15 + 11 подборов), Макдэниэлс (14).

Л: Дэвис (31), Ривз (20), Хатимура (18), Расселл (17), Принс (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Хоккей
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
Обсудить
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Милуоки» выиграл у «Орландо». Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Вашингтон» на выезде обыграл «Портленд» в матче НБА