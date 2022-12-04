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Сегодня, 06:41

«Миннесота» проиграла «Оклахоме». Гилджес-Александер набрал 33 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» на своем паркете проиграла «Оклахоме-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:135. «Тандер» одержали вторую победу подряд.

В другой встрече «Торонто» переиграл «Орландо» — 121:108. «Мэджик» потерпели восьмое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Оклахома-Сити» — 128:135 (29:32, 28:31, 44:34, 27:38)

М: Расселл (27), Эдвардс (26), Науэлл (21), Рид (13 + 17 подборов).

О: Гилджес-Александер (33), Гидди (21 + 12 подборов), Дорт (18), Уильямс (15).

«Торонто» — «Орландо» — 121:108 (36:22, 28:26, 30:25, 27:35)

Т: Ануноби (32), Сиакам (26 + 10 передач), Барнс (17 + 14 подборов).

О: Бол (18), Росс (18), Скофилд (13), Энтони (12).

БК Миннесота Тимбервулвз
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
Оклахома-Сити Тандер
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