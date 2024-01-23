62 очка Таунса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Шарлотт Хорнетс»

Сегодня, 06:30
«Шарлотт» на выезде обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:125.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Карл-Энтони Таунс, набравший 62 очка. Лучшим у «Хорнетс» был Майкл Бриджес (28 очков).
«Миннесота» продолжает лидировать в Западной конференции НБА. «Шарлотт» занимает 13-е место на «Востоке».
НБА. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Шарлотт» — 125:128 (34:32, 35:32, 38:28, 18:36)
23 января. Миннеаполис. «Target Center».
«Детройт» — «Милуоки» — 113:122 (30:30, 26:28, 29:31, 28:33)
23 января. Детройт. «Little Caesars Arena».
«Орландо» — «Кливленд» — 99:126 (19:38, 28:34, 27:35, 25:19)
23 января. Орландо. «Amway Center».
«Торонто» — «Мемфис» — 100:108 (25:30, 21:23, 25:32, 29:23)
23 января. Торонто. «Scotiabank Arena».