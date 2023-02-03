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Сегодня, 08:21

Митчелл и Брукс подрались во время матча «Кливленд» — «Мемфис»

Мария Гусева
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Во время матча регулярного чемпионата НБА «Кливленд» — «Мемфис» (128:113) произошла драка между Донованом Митчеллом и Диллоном Бруксом.

В середине третьей четверти Брукс упал после блокшота Эвана Мобли. Оказавшись на паркете, он ударил Митчелла в область паха, а тот в ответ швырнул в оппонента мячом. После этого произошла потасовка, в которую пришлось вмешаться другим игрокам, тренерам и судьям.

Арбитры встречи удалили и Митчелла, и Брукса с площадки. Теперь им грозит наказание от НБА.

БК Кливленд Кавальерс
БК Мемфис Гриззлиз
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