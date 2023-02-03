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НБА

Сегодня, 07:38

Харден остался недоволен непопаданием на Матч звезд НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Джеймс Харден.
Фото USA Today Sports
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Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден прокомментировал непопадание на Матч звезд НБА. Сегодня были объявлены резервисты, в число которых он не попал.

33-летний американец сразу после объявления резервистов опубликовал на своей странице в социальной сети картинку с надписью: «Неуважение».

В этом сезоне Харден сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 21,4 очка, 6,4 подбора и 11,0 передачи.

Матч звезд НБА пройдет 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене».

Джоэл Эмбиид. НБА объявила резервистов на Матч звезд
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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