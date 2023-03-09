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9 марта, 23:59

Названы имена самых богатых спортсменов в истории

Ана Горшкова
Корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press
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Спортивный журнал Sportico обновил список 50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

Лидером рейтинга стал легенда НБА Майкл Джордан — 3,3 миллиарда долларов. Второе место занял американский гольфист Тайгер Вудс (2,5 миллиарда долларов). Третье место у еще одного гольфиста Арнольда Палмера (1,7 миллиарда долларов).

В топ-10 также вошли: Джек Никлаус (гольф — 1,63 миллиарда долларов), Криштиану Роналду (футбол, 1,58 миллиарда), Леброн Джеймс (баскетбол, 1,53 миллиарда), Лионель Месси (футбол, 1,48 миллиарда), Флойд Мейвезер (бокс, 1,41 миллиарда), Роджер Федерер (теннис 1,38 миллиарда) и Фил Микельсон (гольф, 1,36 миллиарда).

Авторы рейтинга подсчитали заработок спортсменов во время игровой карьеры и после ее окончания, скорректировав их с учетом инфляции. Заработок включает в себя зарплату, бонусы, призовые деньги, сделки с книжными издательствами, выступления и гонорары.

Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов и до выплаты гонораров агентам и адвокатам.

Всего в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории присутствовали 13 баскетболистов, 8 гольфистов, 7 боксеров, 5 теннисистов, 4 футболиста, 4 гонщика «Формулы-1», 3 игрока в американский футбол, 2 бейсболиста, 2 автогонщика NASCAR, 1 боец MMA и 1 мотогонщик.

Источник: Sportico
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Леброн Джеймс
Тайгер Вудс
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