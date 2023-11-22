НБА: как и где смотреть трансляции матчей в России

Сегодня, 15:30
78-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации стартовал 17 октября. Внутрисезонный турнир начался 3 ноября и завершится 9 декабря 2023-го. Матч всех звезд НБА запланирован на 18 февраля 2024-го. Плей-ин пройдет с 16 по 19 апреля следующего года, а матчи плей-офф начнутся 20 апреля. Финал НБА состоится 6 июня следующего года.
В России официально не показывают матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в тематических группах соцсети «ВКонтакте»: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант.
Также следить за играми можно на сайте AANBA.ru. С платной подпиской будут доступны матчи регулярного чемпионата и плей-офф в приложении NBA League Pass.