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Сегодня, 00:11

Эмбиид пропустит матч с «Миннесотой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джоэл Эмбиид.
Фото USA Today Sports
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты», сообщает The Athletic.

29-летний камерунец не выйдет на паркет во втором матче за два дня. У Эмбиида проблемы с левым бедром.

«Филадельфия» с результатом 10-4 идет на третьем месте в Восточной конференции. Эмбиид сыграл в этом сезоне в 14 матчах, набирая в среднем по 31,9 очка, 11,3 подбора и 6,1 передачи.

Матч «Миннесота» — «Филадельфия» состоится в ночь с 22 на 23 ноября. Начало встречи — 4.00 по московскому времени.
Баскетбол
НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джоэл Эмбиид
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