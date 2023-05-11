НБА назвала символические пятерки сезона. Йокич — во второй, Леброн — в третьей

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила символические пятерки по итогам сезона-2022/23. Первая пятерка: Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Лука Дончич («Даллас»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Яннис Адетокунбо («Милуоки») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»). Вторая пятерка: Стефен Карри («Голден Стэйт»), Донован Митчелл («Кливленд»), Джимми Батлер («Майами»), Джейлен Браун («Бостон») и Никола Йокич («Денвер»). Третья пятерка: Домантас Сабонис («Сакраменто»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Дэмиан Лиллард («Портленд») и Де'Аарон Фокс («Сакраменто»).