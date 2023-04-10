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НБА

10 апреля, 23:52

НБА обновила рекорд посещаемости в этом сезоне

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) установила несколько рекордов по посещаемости в сезоне-2022/23, сообщает The Athletic.

В этом сезоне был побит рекорд общей посещаемости всех игр — 22 234 502 болельщика. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2017/18 (22 124 559). Также в этой регулярке средняя посещаемость каждой встречи превысила отметку в 18 000 болельщиков за игру (18 077).

Лига обновила свои показатели по количеству «солд-аутов» во время регулярного чемпионата — 791. Предыдущий рекорд по матчам с полностью заполненными трибунами (760 матчей) был установлен в сезоне-2018/19.

Впервые заполняемость арен на протяжении чемпионата составила рекордные 97 процентов.

НБА
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