НБА объявила лучших игроков октября и ноября в Западной и Восточной конференциях

НБА назвала имена лучших игроков лиги в октябре и ноябре.

В Западной конференции им стал защитник «Финикса» Девин Букер. В Восточной — форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

В октябре и ноябре Букер с командой одержал 15 побед при 6 поражениях. 26-летний защитник при этом в среднем набирал 29 очков, совершал 5,3 подбора и отдавал 5,8 передачи.

Тейтус провел в составе «Бостона» 21 матч и в среднем набирал 31,6 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 4,5 передачи. За это время «Селтикс» одержали 18 побед при 6 поражениях.