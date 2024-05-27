В России ужесточили возрастной ценз и запретили повторять прыжки. Как изменили правила фигурного катания?

Наша федерация идет по следам ISU.

Межсезонье — это не только время для трансферных новостей, но и момент, когда пересмотру подвергается регламент соревнований. Конечно, будет большим преувеличением сказать, что в следующем сезоне мы увидим фигурное катание как другой вид спорта. Однако список изменений в правилах и правда значительный. Во-первых, в действие вводится новый возрастной ценз — теперь официально выступать на взрослом уровне можно только с 16 лет. А во-вторых, ряд важных поправок внесли в технический регламент, так что тренерам придется перестраивать прежние стратегии под новые условия. Если, конечно, они планируют со своими учениками побеждать.

Новый регламент удерживает Двоеглазову в юниорском спорте

В России новый возрастной ценз в фигурном катании. Об изменениях рассказали еще в декабре перед чемпионатом страны, но теперь поправки приняли официально. С одной стороны, Федерация фигурного катания России не стала устанавливать возрастной ценз по верхней планке, как это сделал Международный союз конькобежцев. С другой, регламент все-таки ужесточили. Все последовательно — если ранее при ограничении с 15 лет на международном уровне внутри страны можно было выступать уже с 14, то теперь при возрастной границе в 17 лет от ISU ФФККР устанавливает у себя планку в 16 лет, то есть на год меньше. «Так же, как и раньше, мы придерживаемся своего видения, поэтому среди взрослых у нас будут выступать спортсмены с 16 лет, которым исполнится на 1 июля 16 лет», — пояснил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Отдельно Коган указал, что изначально планировалось в синхронном катании допускать по взрослым с 17 лет. Однако в последний момент передумали и оставили там возрастную планку такую же, как для одиночников, — 16 лет. Пожалуй, это верное решение, ведь в противном случае и так не самая популярная дисциплина рисковала остаться вообще без нового поколения. Что же касается одиночниц, первые «плоды» новых правил мы видим уже сейчас. Алиса Двоеглазова по старому регламенту должна была переходить во взрослые. По новому ей ждать еще год с лишним, притом что 16 лет Двоеглазовой исполнится уже в ноябре. Однако в правилах ФФККР строго сказано, так же, как и в правилах ISU, что «возраст квалификации» должен быть достигнут на момент старта сезона — то есть 1 июля текущего года. Поэтому Алиса остается среди юниоров, как и ее сверстники.

Алиса Двоеглазова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Количество повторов одних и тех же прыжков серьезно ограничат

Система Этери Тутберидзе теперь явно будет нуждаться в нововведениях, что признавала даже фигуристка Маргарита Базылюк, которой ждать теперь перехода во взрослые едва ли не четыре года. Однако если мы планируем возвращаться на международную арену (а руководство ФФККР четко говорит об этом и уверено в участии россиян на Олимпиаде-2026 в Милане), то, как бы ни хотелось, придется приспосабливаться к изменениям от ISU. Раз там повысили возрастной ценз — его повышают и у нас. Кроме того, ISU решил ужесточить регламент исполнения технических элементов в одиночном и парном катании. От и до копировать нововведения коллег в ФФККР не стали, однако общий вектор поддержали. В частности, одним из важнейших изменений стала отмена оценки ойлера как прыжкового элемента — его даже не будут учитывать в итоговых протоколах.

Кроме того, ойлер отныне не может быть включен в каскад в короткой программе, а в произвольной будет допустим только лишь один раз. Учитывая, что теперь нет сбавок за секвенции, в следующем сезоне их включать в программы при выборе каскадов будут много чаще. Главное только, не запутаться в повторах, ведь теперь в произвольную программу один и тот же тип прыжка независимо от количества оборотов может быть включен не более трех раз. При этом тройной и четверной прыжки с одним и тем же названием рассматриваются как два разных. Повтор четверного прыжка допускается лишь раз. При этом если обе попытки будут выполнены сольно, вторая попытка получает 80% от базовой стоимости прыжка — так федерация планирует мотивировать изучать комбинации из разных прыжков. Нововведения интересные и должны разнообразить программы спортсменов.

Александр Коган. Фото Global Look Press

Этапов «Гран-при» будет меньше, а призовые останутся такие же

В ФФККР не обошлись и без критики тех изменений в правилах, которые могут быть приняты летом на конгрессе ISU. «Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение в основном оставить требования к содержанию программ более сложные, нежели предлагается рассмотреть на конгрессе ISU, — рассказал на итоговом заседании ФФККР Коган. — Мы не будем поддерживать это предложение, естественно, будем голосовать против. Мы считаем, что полноценное фигурное катание должно сочетать в себе и сложность, и искусство катания на коньках». Возможное упрощение правил в одиночном и парном катании будет обсуждаться в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня. Будет ли на этом конгрессе Россия и в каком качестве, пока неизвестно, однако президент ФФККР Антон Сихарулидзе утверждает, что контакты с ISU поддерживает. В том числе регулярно общается с руководством Международного союза конькобежцев по интернету.

Жаль только, что эти разговоры не переходят от слов к делу — а именно хотя бы к «дорожной карте» по возвращению россиян на старты под эгидой ISU. Так что фокус внимания третий год подряд и четвертый за пять лет будет на внутренние старты. На этот раз их будет меньше, внутреннюю серию «Гран-при» сократили до пяти этапов, добавив к ним презентацию показательных номеров в Уфе. Объясняют шаг с сокращением числа соревнований желанием сделать этапы более конкурентными и интересными. Любопытно только, что думают об этом фигуристы, которым теперь сложнее будет претендовать на призовые. А их увеличивать не планируют, наоборот, федерация гордится тем, что удается их удерживать на прежнем уровне. А именно — 2,5 миллиона за победу на чемпионате страны, 500 тысяч за первое место на этапе «Гран-при» и миллион за победу в спартакиаде.