Дончича оштрафовали на 35 тысяч долларов за жест в адрес судей

Атакующего защитника «Далласа» Луку Дончича оштрафовали на 35 тысяч долларов по итогам матча с «Голден Стэйт» (125:127) в регулярном чемпионате НБА.

В концовке матча словенец совершал бросок с сопротивлением форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина, однако судьи не зафиксировали фол. После этого Дончич показал арбитрам жест, который символизирует деньги.

24-летний баскетболист в этом сезоне в среднем набирает 32,9 очка, 8,6 подбора и 8,2 передачи за 36,4 минуты игрового времени.

«Даллас» занимает 10-е место в турнирной таблице «Востока».