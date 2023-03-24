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Сегодня, 23:07

Дончича оштрафовали на 35 тысяч долларов за жест в адрес судей

Руслан Минаев
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Атакующего защитника «Далласа» Луку Дончича оштрафовали на 35 тысяч долларов по итогам матча с «Голден Стэйт» (125:127) в регулярном чемпионате НБА.

В концовке матча словенец совершал бросок с сопротивлением форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина, однако судьи не зафиксировали фол. После этого Дончич показал арбитрам жест, который символизирует деньги.

24-летний баскетболист в этом сезоне в среднем набирает 32,9 очка, 8,6 подбора и 8,2 передачи за 36,4 минуты игрового времени.

«Даллас» занимает 10-е место в турнирной таблице «Востока».

БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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