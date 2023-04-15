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Сегодня, 00:28

НБА отстранила Бриджеса на 30 матчей после вынесения судом обвинительного приговора

Евгений Козинов
Корреспондент
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НБА дисквалифицировала форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса на 30 матчей, сообщает The Athletic. 25-летний игрок уже понес большую часть наказания, так как пропустил 20 игр.

На этой неделе суд вынесен решение по поводу дела об избиении подруги в присутствии детей. Форвард получил три года условно, а также ему предстоит 100 часов общественных работ, 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и 52 недели занятий, посвященных воспитанию детей.

Таким образом, Бриджес должен будет пропустить 10 матчей в начале сезона-2023/24.

В этом сезоне Бриджес не играл. В сезоне-2021/22 он провел 81 матч за «Шарлотт», набирая в среднем по 20,0 очка, 6,9 подбора и 3,8 передачи.

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