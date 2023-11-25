НБА расследует обвинения в связях с несовершеннолетней в адрес игрока «Оклахомы» Гидди

НБА объявила, что ведет расследование ситуации вокруг защитника «Оклахомы» Джоша Гидди, которого обвиняют в связях с несовершеннолетней.

«НБА расследует обвинения в том, что защитник «Оклахомы» Джош Гидди имел неправомерные отношения с несовершеннолетней девушкой», — приводит заявление пресс-службы НБА ESPN.

Ранее в соцсетях появился скриншот фотографии 21-летнего баскетболиста с девушкой по имени Лив Кук. Под фото она призналась, что вступила в сексуальную связь с Гидди. Пользователь, выложивший скриншот, утверждает, что на момент, когда была сделана фотография, девушка являлась несовершеннолетней.

«Оклахома» выбрала австралийца под 6-м номером драфта в 2021 году. В текущем сезоне форвард провел 15 матчей, набирая в среднем по 12,3 очка за игру.