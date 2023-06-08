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8 июня, 23:44

Джокович: «Йокич — настоящая гордость Сербии, лучший баскетболист на планете»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил игру баскетболиста «Денвера» Николы Йокича.

«Он определенно лучший баскетболист в мире. Я очень за него болею. Он потрясающий парень и гордость Сербии. Мы так гордимся им и надеемся, что скоро он может выиграть свой первый чемпионский титул», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

«Денвер» ведет в финальной серии после трех игр со счетом 2-1. Четвертый матч в серии против «Майами» состоится на паркете «Хит» 10 июня. Начало встречи — 03.30 по московскому времени.

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Майами Хит
Никола Йокич
Новак Джокович
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