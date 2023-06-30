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Сегодня, 17:30

Брэдли Бил о переходе в «Финикс»: «Еще не играл с двумя членами Зала славы. Соперникам не позавидуешь, правда?»

Руслан Минаев
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Новичок «Финикса» Брэдли Бил прокомментировал подписание контракта с «Санз».

«Соперникам «Финикса» не позавидуешь, не правда ли? Кевин Дюрэнт, Девин Букер, Деандре Эйтон. Кого держать? Я не могу спокойно думать об этом, ведь у меня еще не было таких возможностей.

Я не рассматриваю команды с точки зрения «Это его команда, это моя команда». Команда принадлежит всем игрокам, мы все боремся за победы. И все же «Финикс» так или иначе принадлежит Девину Букеру. Он здесь начинал, это его арена. У меня нет никаких проблем с этим. Я рад возможности играть с двумя членами Зала славы. У меня это впервые в карьере. Они мне сильно помогут», — сказал атакующий защитник на пресс-конференции.

В составе «Вашингтона» 30-летний Бил провел 695 матчей, в среднем набирая 22,1 очка, 4,1 подбора и 4,3 передачи.

«Уизардс» получили разыгрывающего Криса Пола, которого обменяли в «Голден Стэйт», атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть драфт-пиков второго раунда, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию.

БК Финикс Санс
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