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Сегодня, 06:44

«Юта» в овертайме обыграла «Новый Орлеан» благодаря 31 очку Маркканена

Руслан Минаев

«Юта» в гостях обыграла «Новый Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:121.

В другом матче «Кливленд» был сильнее «Вашингтона» — 117:107.

«Шарлотт» переиграл «Атланту» — 126:109.

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НБА

Регулярный сезон

«Атланта» — «Шарлотт» — 109:126 (30:22, 25:37, 29:45, 25:22)

«Атланта»: Трэй Янг (28 очков+9 передач), Дежонтэй Мюррэй (19 очков)

«Шарлотт»: Кэлли Убре (24 очка+10 подборов), Ник Ричардс (20 очков+11 подборов).

23 октября. Атланта. State Farm Arena.

«Кливленд» — «Вашингтон» — 117:107 (30:31, 27:20, 26:25, 20:27, 14:4)

«Кливленд»: Донован Митчелл (37 очков), Джарретт Аллен (15 очков+14 подборов).

«Вашингтон»: Брэдли Бил (27 очков), Кристапс Порзингис (18 очков+11 подробов).

24 октября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 121:122 (24:26, 29:37, 31:30, 26:17, 11:12)

«Юта»: Маркканен (31 очков+12 подборов), Келли Олиник (20 очков), Джордан Кларксон (18 очков).

«Новый Орлеан»: Зайон Уильямсон (25 очков), Си Джей Макколлум (28 очков + 12 ассистов).

24 октября. Новый Орлеан. Smoothie King Center.

БК Атланта Хокс
БК Вашингтон Уизардс
БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Шарлотт Хорнетс
БК Юта Джаз
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