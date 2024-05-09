«Нью-Йорк» во второй раз обыграл «Индиану»

«Нью-Йорк» выиграл у «Индианы» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 130:121. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Никс». Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон, набравший 34 очка. Третий матч в серии состоится 11 мая. НБА Плей-офф Второй раунд Второй матч «Нью-Йорк» — «Индиана» — 130:121 (36:36, 27:37, 36:18, 31:30) Н: Брансон (29), Дивинченцо (28), Ануноби (28), Харт (19 + 15 подборов), Хартенштайн (14 + 12 подборов). И: Халибертон (34), Топпин (20), Нембард (15), Сиакам (14). Счет в серии: 1-0.