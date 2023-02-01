0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:23

«Лейкерс» в овертайме переиграли «Нью-Йорк». Леброн оформил трипл-дабл

«Лейкерс» в овертайме переиграли «Нью-Йорк»
Евгений Козинов
Корреспондент
1 февраля. «Нью-Йорк» — «Лейкерс» — 123:129 OT. Леброн Джеймс с мячом.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Лейкерс» выиграли у «Нью-Йорка» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:123 ОТ. «Никс» потерпели второе поражение подряд.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 28 очков, 10 подборов и 11 передач.

«Лейкерс» с результатом 24-28 идут на 13-м месте в Западной конференции. «Нью-Йорк» занимает 7-ю строчку в Восточной конференции — 27-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Лейкерс» — 123:129 OT (24:29, 29:23, 30:34, 31:28, 9:15)

Н: Брансон (37), Рэндл (23 + 12 подборов), Куикли (19), Хартенштайн (16 + 13 подборов).

Л: Джеймс (28 + 10 подборов + 11 передач), Дэвис (27), Хатимура (19), Уэстбрук (17).

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Йорк Никс
Леброн Джеймс
0
Читайте также
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Кливленд» дома проиграл «Майами»