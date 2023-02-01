«Милуоки» переиграл «Шарлотт». Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:115. Самым результативным игроком встречи стал Яннис Адетокунбо, который набрал 34 очка и сделал 11 результативных передач.

В другой встрече «Чикаго» проиграл на своем паркете «Клипперс» — 103:108.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Шарлотт» — 124:115 (34:27, 30:37, 33:26, 27:25)

М: Я. Адетокунбо (34 + 18 подборов), Миддлтон (18), Холидэй (15 + 13 подборов).

Ш: Болл (27 + 10 подборов + 11 передач), Розир (20), Хэйворд (16).

«Чикаго» — «ЛА Клипперс» — 103:108 (32:20, 26:34, 26:31, 19:23)

Ч: Вучевич (23 + 14 подборов), Дерозан (20), Лавин (18 + 14 подборов).

К: Леонард (33), Пауэлл (27), Джордж (16 + 10 подборов).