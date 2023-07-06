Охранник Вембаньямы ударил Бритни Спирс, когда певица пыталась сфотографироваться с баскетболистом

Охранник новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы ударил певицу Бритни Спирс, сообщает TMZ.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе в то время, как Спирс подошла в 19-летнему французу и хлопнула того по плечу, пытаясь окликнуть. Один из сопровождавших баскетболиста охранником тут же ударил Спирс тыльной стороной руки, после чего певица упала.

Отмечается, что представитель службы безопасности сразу же извинился, узнав кого он ударил.

Тем не менее, команда Бритни Спирс готовится подать заявление в полицию.