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Сегодня, 05:27

«Оклахома-Сити» переиграла «Клипперс», «Нью-Орлеан» обыграл «Даллас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оклахома» переиграла «Клипперс» (108:94) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Нью-Орлеан» одержал победу над «Далласом» (113:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 113:111 (40:31, 26:33, 21:25, 26:22)

Н: Мерфи (22), Маршалл (15), Макколлум (14 + 11 передач), Грэм (14).

Д: Дончич (37 + 11 подборов), Динуидди (24), Вуд (23).

«Оклахома-Сити» — «Клипперс» — 108:94 (23:18, 26:25, 35:25, 24:26)

О: Гилджес-Александер (33), Мэнн (25), Уиггинс (11 + 10 подборов).

К: Кеннард (15), Уолл (12), Ковингтон (10), Зубац (10 + 14 подборов).

БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Оклахома-Сити Тандер
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