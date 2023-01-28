«Оклахома» обыграла «Кливленд»

«Оклахома-Сити» переиграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:100. Атакующий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков.

В другой встрече «Майами» на своем паркете выиграл у «Орландо» — 110:105.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Орландо» — 110:105 (26:31, 24:28, 23:20, 37:26)

М: Батлер (29), Адебайо (20), Струс (17), Калеб Мартин (13).

О: Банкеро (19), Энтони (19), Ф. Вагнер (19), Картер (16).

«Оклахома-Сити» — «Кливленд» — 112:100 (27:25, 20:29, 31:24, 34:22)

О: Гилджес-Александер (35), Джейлен Уильямс (17), Гидди (15).

К: Гарлэнд (31 + 13 передач), Э. Мобли (23 + 11 подборов), Аллен (13).