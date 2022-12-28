«Оклахома» переиграла «Сан-Антонио», «Мемфис» потерпел поражение от «Финикса»

Сегодня, 07:58
«Оклахома» на своем паркете одержала победу над «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:114. В другой встрече «Мемфис» дома проиграл «Финиксу» — 108:125.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 130:114 (38:33, 32:27, 25:33, 35:21)
О: Гилджес-Александер (28), Мускала (19), Мэнн (17), Уильямс (15).
С: Васселл (20), Джонсон (19), Сохан (16), Джонс (14).
«Мемфис» — «Финикс» — 108:125 (22:23, 27:42, 31:32, 28:28)
М: Морэнт (34), Бэйн (14).
Ф: Вашингтон (26), Лэндейл (16), Эйтон (15 + 10 подборов).