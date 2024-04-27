«Орландо» разгромил «Кливленд» во втором матче подряд и сравнял счет в серии

«Орландо» дома разгромил «Кливленд» в матче первого раунда плей-офф НБА — 112:89.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Франц Вагнер, набравший 34 очка.

«Орландо» одержал вторую подряд крупную победу над «Кливлендом» — -предыдущая игра завершилась со счетом 121:83 в пользу «Мэджик».

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Пятый матч состоится 30 апреля и начнется в 23.00 (мск).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Восточная конференция

Четвертый матч

«Орландо» — «Кливленд» — 112:89 (22:23, 29:37, 37:10, 24:19)

О: Вагнер (34 + 13 подборов), Айзек (14), Саггс, Фульц (оба — 12)

К: Аллен (21), Митчелл (18), Гарленд, Мобли (оба — 14)