«Орландо» разгромил «Кливленд» во втором матче подряд и сравнял счет в серии

27 апреля, 22:38
«Орландо» дома разгромил «Кливленд» в матче первого раунда плей-офф НБА — 112:89.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Франц Вагнер, набравший 34 очка.
«Орландо» одержал вторую подряд крупную победу над «Кливлендом» — -предыдущая игра завершилась со счетом 121:83 в пользу «Мэджик».
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Пятый матч состоится 30 апреля и начнется в 23.00 (мск).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Восточная конференция
Четвертый матч
«Орландо» — «Кливленд» — 112:89 (22:23, 29:37, 37:10, 24:19)
О: Вагнер (34 + 13 подборов), Айзек (14), Саггс, Фульц (оба — 12)
К: Аллен (21), Митчелл (18), Гарленд, Мобли (оба — 14)